По информации аналитиков из Института изучения войны, украинские военные в течение 13-14 августа продвинулись в ходе наступления в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские военные продвинулись на Курщине, заняв новые территории и населенные пункты.
- Прорыв границы с минимальным сопротивлением российских оккупантов свидетельствует об успешности наступления ВСУ.
- Геолокационные данные подтверждают продвижение украинских военных в Журавлях, Судже и других населенных пунктах.
- Украинские силы контролируют ключевые пункты на Курщине и продолжают продвигаться в Курской области.
- Отчеты аналитиков и свидетельства военных говорят об успешном наступлении украинских вооруженных сил в регионе.
Что известно о новых успехах наступления ВСУ на Курщине
Со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 13 августа аналитики отмечают, что украинские военные действовали в восточной части населенного пункта Журавли, к западу от Коренево и в 20 км от международной границы.
В ISW подчеркивают, что это свидетельствует о продвижении в восточной части населённого пункта.
Геолокационные данные по состоянию на 14 августа свидетельствуют, что украинские журналисты находятся в центральной части Суджи, а военные контролируют по крайней мере часть поселка и, возможно, его окрестности.
Дополнительные кадры, как отмечают аналитики, свидетельствуют о продвижении украинских военных к западу от Уланок, юго-восточнее Суджи.
Кроме этого дополнительные кадры с геолокацией по состоянию на 14 августа демонстрируют, что украинские силы недавно имели незначительный успех в западной части Камышного, юго-восточнее Суджи.
Кроме этого, как подчеркивают в ISW, дополнительные кадры по состоянию на 13 августа демонстрируют контроль украинских военных над населенными пунктами Гири и Озерки, юго-восточнее Суджи и восточнее Камышного.
Позже, 14 августа, российские источники заявили, что ВСУ начали действовать в районе Гири и Белицы (к северу от Гири), что позволяет предположить, что украинские силы могут отрицать район восточнее Камышного.
В заключение американский Институт изучения войны описал геолокационные кадры от 13 и 14 августа. Согласно кадрам, украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ продолжает действовать ближе к международной границе в Курской области.
Что говорят украинские военные
По словам одного из военных ВСУ в комментарии журналистам издания BBC, украинские военные не встретили особого сопротивления со стороны российских кафиров во время прорыва границы в начале наступления в Курской области и почти сразу дошли до западной окраины Суджи.
По словам военного, его подразделение потратило два дня на прокладывание пути прорыва через российскую границу.
Он также отметил, что украинские военные непосредственно перед началом наступления подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы уволить путь.
Он поделился впечатлениями от контактов с местным населением.
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