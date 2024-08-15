За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, українські військові протягом 13-14 серпня просунулись в ході наступу у Курській області.

Що відомо про нові успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Із посиланням на геолокаційні дані станом на 13 серпня аналітики зазначають, що українські військові діяли у східній частині населеного пункту Журавлі, що на захід від Коренево та за 20 км від міжнародного кордону.

В ISW підкреслюють, що це свідчить про просування у східній частині населеного пункту.

Геолокаційні дані станом на 14 серпня свідчать, що українські журналісти перебувають у центральній частині Суджі, а військові контролюють принаймні частину селища та, можливо, його околиці.

Додаткові кадри, як зазначають аналітики, свідчать про просування українських військових на захід від Уланок, що на південний схід від Суджі.

Окрім цього додаткові кадри із геолокацією станом на 14 серпня демонструють, що українські сили нещодавно мали незначний успіх у західній частині Камишного, що на південний схід від Суджі.

Військові ЗСУ

Окрім цього, як підкреслюють в ISW, додаткові кадри станом на 13 серпня демонструють контроль українських військових над населеними пунктами Гірі та Озерки, що на південний схід від Суджі та на схід від Камишного.

Пізніше, 14 серпня, російські джерела заявили, що ЗСУ почали діяти в районі Гірі та Білиці (на північ від Гірі), що дозволяє припустити, що українські сили можуть заперечувати район на схід від Комишного.

На завершення американський Інститут вивчення війни описав геолокаційні кадри від 13 та 14 серпня. Згідно з кадрами, українські війська діють у межах заявленої максималістами межі українського наступу. Це вказує на те, що ЗСУ також продовжує діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області.

Що кажуть українські військові

За словами одного з військових ЗСУ у коментарі журналістам видання BBC, українські військові не зустріли особливого опору з боку російських окупантів під час прориву кордону на початку наступу у Курській області і майже одразу дійшли до західної околиці Суджі.

За словами військового, його підрозділ витратив два дні на прокладання шляху прориву через російський кордон.

Він також зазначив, що українські військові безпосередньо перед початком наступу придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа, - розповідає військовий. Поширити

Він також поділився враженнями від контактів з місцевим населенням.