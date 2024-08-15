Представники України та Росії почали переговори щодо проведення обміну військовополоненими за результатами бойових дій у Курській області.

Що відомо про ймовірний обмін військовополоненими між Україною та РФ

Зазначається, що підготовку до проведення обміну полоненими підтвердили журналістам видання представники української розвідки.

При цьому точна кількість полонених російських військових під час прориву ЗСУ у Курську область не розголошується.

Автори матеріалу із посиланням на українських посадовців підкреслюють, що мова може йти про кілька сотень полонених російських солдатів.

Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

Полонені росіяни на Курщині

Журналісти стверджують, що переговори щодо проведення обміну полоненими стартували між країнами після 10 днів важких боїв у Курській області.

Автори матеріалу вважають, що велика кількість полонених російських солдатів посилить позиції Києва на переговорах із Москвоющодо повернення тисяч власних солдатів та цивільних осіб, які перебувають у кремлівських катівнях із самого початку війни.

Чи планує Україна повністю захоплювати Курську область

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, українські військові не планують окупацію взяти під контроль територій Курської області, а лише виконують функцію з охорони прикордонних територій.

Україна не зацікавлена ​​в окупації цих територій. Але вона зацікавлена ​​у фактичному знищенні багатьох російських військових об’єктів, відтісненні залишків російських військ за межі артилерійських та балістичних ракетних ударів по українській території, утворенні поясу безпеки навколо кордонів України, знищенні військової матеріально-технічної бази та інфраструктури (включаючи бази зберігання, навчальні центри та місця зосередження техніки), - пояснює Подоляк. Поширити

Він зазначив, що Україна не веде тієї самої війни, яку веде Росія, чому існує чітке юридичне визначення.

Якщо Росія свідомо напала на Україну з метою вбивства мирного населення та окупації її території, що є безумовним воєнним злочином, то Україна веде виключно оборонну війну, в тому числі на території агресора для забезпечення захисту власного населення, що є її безумовним правом, - наголосив радник керівника ОП. Поширити