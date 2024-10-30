Информация о переговорах Украины и РФ насчет взаимного прекращения ударов по энергетике является российским вбросом — Подоляк

Российская Федерация не откажется от ударов по энергетике, поскольку это ее ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее партнеров. Утверждать про "переговоры" между Киевом и Москвой по прекращению ударов является странной логикой. Об этом в ответ на статью в FT заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк назвал информацию о переговорах насчет ударов по энергетике вбросом РФ

По словам Подоляка, он уже в четвертый раз слышит о "переговорах через посредство Катара" о прекращении ударов по энергообъектам. В то же время, каждый раз средства массовой информации ссылаются на анонимные источники.

Советник главы ОП добавил, что РФ, учитывая тип войны, которую она вела к этому, использовала удары по энергетике как ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее международных партнеров. В том же числе, враг только продолжает эскалировать:

проводит ядерные учения;

закупает ракеты у других стран;

подтягивает живую силу из Северной Кореи.

Ну немного странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, мне всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть, почему Россия должна отказаться от типа войны, которую она ведет, если она не умеет по-другому воевать? Михаил Подоляк Советник руководителя ОПУ

На вопрос о том, нужен ли кому-то этот вброс, Подоляк сказал: "Нужен" и предупредил, что вбросы будут продолжаться.

Украина четко фиксирует: война должна закончиться со ссылками на международное право и безусловной ответственностью России, в том числе финансовой и в том числе за уничтожение энергетических объектов в Украине. Поделиться

"Переговоры" по ударам по энергетике по версии FT

Как утверждают инсайдеры британских журналистов из Financial Times, Киев и Москва якобы уже начали предварительные переговоры по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Анонимные источники журналистов рассказали, что эти переговоры имели все шансы закончиться соглашением еще в августе, однако этого не произошло из-за неожиданного прорыва Сил обороны Украины в Курскую область России.

Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам, — заявил один из инсайдеров.

Если в этот раз удастся достичь конкретного соглашения, то оно станет самой масштабной деэскалацией войны с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Поделиться

Что важно понимать, в октябре Зеленский действительно заявлял, что соглашение о защите энергетических объектов может указывать на готовность Кремля к более широким мирным переговорам.

Инсайдеры издания в Украине обращают внимание на то, что ВСУ и армия РФ уже сократили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках действующих договоренностей.