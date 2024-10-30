Информация о переговорах Украины и РФ насчет взаимного прекращения ударов по энергетике является российским вбросом — Подоляк

Российская Федерация не откажется от ударов по энергетике, поскольку это ее ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее партнеров. Утверждать про "переговоры" между Киевом и Москвой по прекращению ударов является странной логикой. Об этом в ответ на статью в FT заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Главные тезисы
- Информация о переговорах по прекращению ударов по энергетике между Украиной и Россией названа Михаилом Подоляком вбросом РФ.
- Удары по энергетике используются как ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину со стороны России и ее партнеров.
- Украина настаивает на завершении войны согласно международному праву и ответственности России за удары по энергетическим объектам.
Подоляк назвал информацию о переговорах насчет ударов по энергетике вбросом РФ
По словам Подоляка, он уже в четвертый раз слышит о "переговорах через посредство Катара" о прекращении ударов по энергообъектам. В то же время, каждый раз средства массовой информации ссылаются на анонимные источники.
Советник главы ОП добавил, что РФ, учитывая тип войны, которую она вела к этому, использовала удары по энергетике как ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее международных партнеров. В том же числе, враг только продолжает эскалировать:
проводит ядерные учения;
закупает ракеты у других стран;
подтягивает живую силу из Северной Кореи.
На вопрос о том, нужен ли кому-то этот вброс, Подоляк сказал: "Нужен" и предупредил, что вбросы будут продолжаться.
"Переговоры" по ударам по энергетике по версии FT
Как утверждают инсайдеры британских журналистов из Financial Times, Киев и Москва якобы уже начали предварительные переговоры по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.
Анонимные источники журналистов рассказали, что эти переговоры имели все шансы закончиться соглашением еще в августе, однако этого не произошло из-за неожиданного прорыва Сил обороны Украины в Курскую область России.
Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам, — заявил один из инсайдеров.
Что важно понимать, в октябре Зеленский действительно заявлял, что соглашение о защите энергетических объектов может указывать на готовность Кремля к более широким мирным переговорам.
Инсайдеры издания в Украине обращают внимание на то, что ВСУ и армия РФ уже сократили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках действующих договоренностей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-