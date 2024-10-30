Інформація про переговори України та РФ щодо взаємного припинення ударів по енергетиці є російським вкидом — Подоляк

Російська Федерація не відмовиться від ударів по енергетиці, оскільки це є її ключовим аргументом психоемоційного тиску на Україну та її партнерів. Стверджувати про "переговори" між Києвом та Москвою щодо припинення ударів є дивною логікою. Про це у відповідь на статтю у FT заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк назвав інформацію про перемовини щодо ударів по енергетиці вкидом РФ

За словами Подоляка, він вже вчетверте раз чує про "переговори за посередництвом Катару" щодо припинення ударів по енергооб'єктах. Водночас кожного разу засоби масової інформації посилаються на анонімні джерела.

Радник голови ОП додав, що РФ, враховуючи тип війни, який вона вела до цього, використовувала удари по енергетиці як ключовий аргумент психоемоційного тиску на Україну та її міжнародних партнерів. У тому ж числі, ворог лише продовжує ескалювати:

проводить ядерні навчання;

закуповує ракети в інших країн;

підтягує живу силу з Північної Кореї.

Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати? Михайло Подоляк Радник керівника ОПУ

На питання про те, чи потрібен комусь цей вкид, Подоляк сказав: "Потрібен" й попередив, що вкиди лише продовжуватимуться.

Україна чітко фіксує: війна має закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, в тому числі фінансовою й в тому числі за знищення енергетичних об'єктів в Україні.

"Переговори" щодо ударів по енергетиці за версією FT

Як стверджують інсайдери британських журналістів з Financial Times, Київ та Москва нібито уже розпочали попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Анонімні джерела журналістів розповіли, що ці переговори мали всі шанси закінчитися угодою ще в серпні, однак цього не сталося через неочікуваний прорив Сил оборони України в Курську область Росії.

Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Якщо цього разу вдасть досягти конкретної угоди, то вона стане наймасштабнішою деескалацією війни з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Що важливо розуміти, у жовтні Зеленський дійсно заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може вказувати на готовність Кремля до більш широких мирних переговорів.

Інсайдери видання в Україні звертають увагу на те, що ЗСУ та армія РФ вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в межах чинних домовленостей.