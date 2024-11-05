Путин принял циничное решение относительно оккупированных территорий Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отдал приказ насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Путин продолжает издеваться над украинцами на оккупированных территориях

С новым скандальным заявлением российский диктатор выступил на совещании по "поддержке русского языка и других языков народов России" 5 ноября

Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины — ред.), Херсонской области и Запорожья (речь о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей — ред. ) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов, — цинично заявил Владимир Путин. Поделиться

Как это будет происходить, российский диктатор пока не объяснил.

Что Путин предлагал Украине в начале полномасштабной войны

Согласно данным украинских журналистов, в марте 2022 года команда нелегитимного президента РФ предложила Украине "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины".

Что важно понимать, де-факто он выглядел как требование капитуляции.

Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины" был датирован 7 марта 2022 года через 11 дней после того, как Россия начала вторжение.

Фото: скриншот

Документ содержит шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. 18 статей охватывают разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

Все детали этого договора можно найти здесь.