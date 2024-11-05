Путин принял циничное решение относительно оккупированных территорий Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин принял циничное решение относительно оккупированных территорий Украины

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отдал приказ насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Главные тезисы

  • Путин расширяет диктатуру на оккупированных территориях Украины.
  • Находящимся в оккупации украинцам все активнее навязывается русский язык.
  • Предложение РФ о "Договоре об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" фактически было требованием капитулировать.

Путин продолжает издеваться над украинцами на оккупированных территориях

С новым скандальным заявлением российский диктатор выступил на совещании по "поддержке русского языка и других языков народов России" 5 ноября

Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины — ред.), Херсонской области и Запорожья (речь о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей — ред. ) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов, — цинично заявил Владимир Путин.

Как это будет происходить, российский диктатор пока не объяснил.

Что Путин предлагал Украине в начале полномасштабной войны

Согласно данным украинских журналистов, в марте 2022 года команда нелегитимного президента РФ предложила Украине "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины".

Что важно понимать, де-факто он выглядел как требование капитуляции.

Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины" был датирован 7 марта 2022 года через 11 дней после того, как Россия начала вторжение.

Фото: скриншот

Документ содержит шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. 18 статей охватывают разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

Все детали этого договора можно найти здесь.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Пророссийская власть в Грузии жестко ответила на требование ЕС
Пророссийские власти Грузии снова бросают вызов ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовит для Путина очень плохой сценарий на фоне войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что на самом деле Путин пообещал Ким Чен Ыну — данные разведки
Ким Чен Ын от

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?