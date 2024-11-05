Путин принял циничное решение относительно оккупированных территорий Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отдал приказ насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Главные тезисы
- Путин расширяет диктатуру на оккупированных территориях Украины.
- Находящимся в оккупации украинцам все активнее навязывается русский язык.
- Предложение РФ о "Договоре об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" фактически было требованием капитулировать.
Путин продолжает издеваться над украинцами на оккупированных территориях
С новым скандальным заявлением российский диктатор выступил на совещании по "поддержке русского языка и других языков народов России" 5 ноября
Как это будет происходить, российский диктатор пока не объяснил.
Что Путин предлагал Украине в начале полномасштабной войны
Согласно данным украинских журналистов, в марте 2022 года команда нелегитимного президента РФ предложила Украине "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины".
Что важно понимать, де-факто он выглядел как требование капитуляции.
Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины" был датирован 7 марта 2022 года через 11 дней после того, как Россия начала вторжение.
Документ содержит шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. 18 статей охватывают разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.
Все детали этого договора можно найти здесь.
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