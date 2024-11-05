Как война РФ против Украины случайно может стать ядерной — объяснение экспертов

Согласно данным экспертов издания Foreign Affairs, около 30% ядерного арсенала России находятся в зоне досягаемости украинских дронов и ракет. Что важно понимать, речь идет о примерно 5580 боеголовках.

Кремль не спешит защитить РФ от возможного ядерного взрыва

Согласно данным экспертов, по меньшей мере 14 российских объектов хранения ядерных боеприпасов сейчас находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников.

Более того, указано, что 2 из этих объектов находятся менее чем в 100 милях от украинской границы, а еще 5 объектов расположены менее чем в 200 милях от границы.

Силы обороны Украины ни разу не пытались атаковать ядерное оружие противника.

Несмотря на это, именно на властях РФ лежит ответственность за перемещение своих ядерных боеголовок подальше от опасности, однако никто этим не занимается.

После того, как весной 2023 Украина совершила свои первые ракетные и беспилотные атаки на Белгород, Россия быстро сообщила, что ее хранилище в Белгороде больше не хранит ядерные боеголовки — признавая, что боеголовки не должны храниться вблизи активных боевых действий. Но примечательно, что Россия не сделала никаких заявлений о состоянии боеголовок, которые она держит в других своих хранилищах, — пишет издание. Поделиться

Почему Путин даже не пытается спрятать свое ядерное оружие

По мнению специалистов, может существовать сразу несколько причин.

Вот самые вероятные из них:

российский диктатор Владимир Путин может считать, что перемещение российских ядерных боеголовок будет расценено как признак слабости с его стороны; Кремль до сих пор не осознал опасность, которую представляют эти боеголовки, а также ошибочно просчитал риски; армия РФ может бояться того, что Запад по ошибке расценит перемещение боеголовок как подготовку к ядерной атаке, что приведет к превентивному удару со стороны НАТО.

Что важно понимать, вероятность того, что украинский беспилотник или ракета случайно попадет в боеголовку и повлечет за собой взрыв, который распространит расщепляемый материал, уже является большим риском. Однако, это не все.

Еще более опасна вероятность того, что украинский ракетный удар или захват территории может привести к операционному хаосу на хранилище, что позволит злоумышленникам завладеть ядерными боеголовками, или подтолкнуть Россию к ядерной эскалации, — пишет издание. Поделиться

Фактически ядерные боеголовки может захватить небольшая группа боевиков, а не украинские воины, однако Путина это вообще не волнует.