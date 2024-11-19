Путин обновил ядерную доктрину РФ после разрешения Украине избивать ATACMS

Что предполагает обновленная ядерная доктрина России

В документе отмечается, что так называемая "агрессия" против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерной страны будет расценена как совместное нападение.

Также указано, что Россия может применить ядерное оружие в случае критической угрозы суверенитету или территориальной целостности, а также территории Беларуси.

Фото — росСМИ

Одним из условий использования ядерного оружия также указывается запуск баллистических ракет на российской территории. Решение о применении ядерного оружия, согласно доктрине, принимает исключительно лидер Кремля.

В тексте документа подчеркивается, что готовность и решительность России применить ядерное оружие должны служить средством ядерного сдерживания. Поделиться

Россия угрожает США из-за предоставления разрешения Украине бить ATACMS по территории РФ

В Министерстве иностранных дел России цинично заявили, что удары Украины по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS будут расценены как прямое участие США в российско-украинской войне.

В частности, Захарова заявила, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сущности и природы конфликта".

Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым, — хвастливо сказала спикера российского министерства.

Стоит отметить, что ранее украинские войска уже применяли ракеты ATACMS по временно оккупированным Россией территориям, которые РФ считает своими и даже внесла их в свою конституцию.