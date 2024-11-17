Загроза ядерній безпеці. МАГАТЕ засудило масовану атаку РФ по енергетиці України

МАГАТЕ повідомило про зменшення електричної потужності на українських атомних електростанціях. Це сталося після масованої атаки Росії, яка пошкодила енергетичну інфраструктуру країни.

МАГАТЕ відреагувало на масовану атаку РФ по енергосистемі України

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, такі дії створюють додаткову загрозу для ядерної безпеки.

Російські удари були спрямовані на ключові підстанції, що забезпечують стабільну роботу Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС. В результаті були відключені основні лінії від чотирьох підстанцій, що вплинуло на стабільність енергомережі. Поширити

Наразі лише два з дев’яти реакторів працюють на повну потужність. Інші шість знизили виробництво до 40–90%.

Генеральний директор МАГАТЕ наголосив, що стабільність енергопостачання є критично важливою для забезпечення ядерної безпеки.

Він також підкреслив необхідність дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, серед яких особлива увага приділяється надійному зовнішньому енергопостачанню для АЕС.

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА: