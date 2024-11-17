Угроза ядерной сохранности. МАГАТЭ осудило массированную атаку РФ по энергетике Украины

МАГАТЭ сообщило об уменьшении электрической мощности на украинских атомных электростанциях. Это произошло после массированной атаки России, повредившей энергетическую инфраструктуру страны.

МАГАТЭ отреагировало на массированную атаку РФ по энергосистеме Украины

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, такие действия создают дополнительную угрозу ядерной безопасности.

Российские удары были направлены на ключевые подстанции, обеспечивающие стабильную работу Хмельницкой, Ровенской и Южной АЭС. В результате были отключены основные линии от четырех подстанций, что повлияло на стабильность сети. Поделиться

Пока только два из девяти реакторов работают на полную мощность. Остальные шесть снизили производство до 40–90%.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что стабильность энергоснабжения критически важна для обеспечения ядерной безопасности.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, среди которых особое внимание уделяется надежному внешнему энергоснабжению АЭС.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия за этот год.

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА: