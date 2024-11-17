Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ

Истребители F-16 сбили 10 воздушных целей в ходе масштабной атаки России 17 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украинские пилоты F-16 успешно сбили 10 ракет и 42 БПЛА в ходе масштабной атаки России 17 ноября.
- Российские войска устроили массированную атаку на энергетические объекты по всей Украине, что привело к жертвам и значительному ущербу.
- Владимир Зеленский отметил важность единства в борьбе с агрессией РФ на международном уровне.
- На данный момент продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки в разных областях Украины.
Пилоты F-16 отражали массированную атаку РФ на Украину 17 ноября
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за неделю Россия выпустила по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.
По словам президента, сегодня украинские пилоты F-16 сбили около десяти воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину
Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия за этот год.
Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:
одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
одна баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:
1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
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