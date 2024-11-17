Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ

Владимир Зеленский
Украинские пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ
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Истребители F-16 сбили 10 воздушных целей в ходе масштабной атаки России 17 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Украинские пилоты F-16 успешно сбили 10 ракет и 42 БПЛА в ходе масштабной атаки России 17 ноября.
  • Российские войска устроили массированную атаку на энергетические объекты по всей Украине, что привело к жертвам и значительному ущербу.
  • Владимир Зеленский отметил важность единства в борьбе с агрессией РФ на международном уровне.
  • На данный момент продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки в разных областях Украины.

Пилоты F-16 отражали массированную атаку РФ на Украину 17 ноября

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за неделю Россия выпустила по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

По словам президента, сегодня украинские пилоты F-16 сбили около десяти воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

Российские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, не понимающего ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия за этот год.

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";

  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

  • 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

  • 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

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