Українські пілоти F-16 збили 10 повітряних цілей під час масованої атаки РФ

Винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки Росії 17 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Українські пілоти F-16 успішно збили 10 ракет та 42 БПЛА під час масованої атаки РФ.
- Російські війська влаштували масовану атаку на енергетичні об'єкти по всій Україні 17 листопада.
- Наразі триває ліквідація наслідків комбінованої атаки в різних областях України.
- За попередніми даними протиповітряна оборона здійснила супровід 210 повітряних цілей противника, збивши 144 з них.
- Україна відстоює свою незалежність та єдиність у боротьбі проти агресії РФ на міжнародному рівні.
Пілоти F-16 відбивали масовану атаку РФ на Україну 17 листопада
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за тиждень Росія випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.
За словами президента, сьогодні українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.
Що відомо про масовану атаку РФ на Україну
Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.
У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.
Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:
одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
одна балістична ракета "Іскандер-М";
4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.
Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА:
1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";
7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";
4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
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