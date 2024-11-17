Українські пілоти F-16 збили 10 повітряних цілей під час масованої атаки РФ

Винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки Росії 17 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пілоти F-16 відбивали масовану атаку РФ на Україну 17 листопада

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за тиждень Росія випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

За словами президента, сьогодні українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА: