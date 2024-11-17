Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины

Президент Молдовы Мая Санду осудила массированную атаку РФ против объектов энергетической инфраструктуры Украины 17 ноября. Она отметила, что Кремль использует зиму в качестве оружия.

Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины

В частности, президент Молдовы Мая Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.

Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к повиновению, жестоко и неприемлемо. Молдова стоит на стороне Украины, — написала президент Молдовы. Поделиться

I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.



Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.



Moldova stands with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА: