Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины

Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины
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Источник:  online.ua

Президент Молдовы Мая Санду осудила массированную атаку РФ против объектов энергетической инфраструктуры Украины 17 ноября. Она отметила, что Кремль использует зиму в качестве оружия.

Главные тезисы

  • Президент Молдовы Мая Санду критикует РФ за массированную атаку на энерго инфраструктуру Украины.
  • Атака привела к гибели работников и нарушению снабжения электроэнергией в Украине.
  • Российские войска нанесли удар с использованием ракет и дронов, на что ответили украинские Воздушные Силы и Силы обороны.
  • Президент Молдовы осудила использование зимы в качестве оружия и выразила поддержку Украине.

Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины

В частности, президент Молдовы Мая Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.

Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к повиновению, жестоко и неприемлемо. Молдова стоит на стороне Украины, — написала президент Молдовы.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";

  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

  • 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

  • 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

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