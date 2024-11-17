Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины

Президент Молдовы Мая Санду осудила массированную атаку РФ против объектов энергетической инфраструктуры Украины 17 ноября. Она отметила, что Кремль использует зиму в качестве оружия.
Главные тезисы
- Президент Молдовы Мая Санду критикует РФ за массированную атаку на энерго инфраструктуру Украины.
- Атака привела к гибели работников и нарушению снабжения электроэнергией в Украине.
- Российские войска нанесли удар с использованием ракет и дронов, на что ответили украинские Воздушные Силы и Силы обороны.
- Президент Молдовы осудила использование зимы в качестве оружия и выразила поддержку Украине.
Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины
В частности, президент Молдовы Мая Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.
I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024
Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.
Moldova stands with Ukraine.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину
Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.
Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год.
Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:
одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
одна баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:
1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
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