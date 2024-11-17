Молдова засудила масовану атаку РФ по енергоінфраструктурі України

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовану атаку РФ проти об'єктів енергетичної інфраструктури України 17 листопада. Вона зазначила, що Кремль використовує зиму як зброю.

Президентка Молдови засудила масовану атаку РФ проти енергоінфраструктури України

Зокрема президентка Молдови Мая Санду засудила використання зими для примусу до підкорення цілої нації.

Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним. Молдова стоїть на боці України, — написала президентка Молдови. Поширити

I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.



Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.



Moldova stands with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА: