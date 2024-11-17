В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света

ДТЭК
В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света
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В Украине стали отменять аварийные отключения света. Они были введены из-за массированной атаки РФ по Украине 17 ноября.

Главные тезисы

  • Отменены экстренные отключения света в Киеве, Харьковской, Сумской, Черкасской областях, а также в других регионах Украины.
  • Массированная атака России на объекты генерации и передачи электроэнергии привела к повреждениям и гибели людей.
  • Атака РФ на теплоэлектростанции ДТЭК в Одессе и других регионах — уже восьмая за этот год.
  • Президент Украины сообщил о запуске 120 ракет и 90 беспилотников по Украине со стороны России.
  • Энергетические объекты по всей Украине оказались под ударом, что привело к серьезным последствиям, включая жертвы и разрушения.

Где именно отменяют экстренные отключения света

Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.

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