В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света

В Украине стали отменять аварийные отключения света. Они были введены из-за массированной атаки РФ по Украине 17 ноября.

Где именно отменяют экстренные отключения света

Как отмечается, по указанию "Укрэнерго" экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

В Николаеве и Одессе есть погибшие из-за атаки. Также в Днепропетровской области из-за обстрела окупантов погибли работники железной дороги. Самая сложная ситуация со светом в Одессе.

Также РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК во время атаки на Украину.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, атака направлена на объекты генерации и передачи электроэнергии.