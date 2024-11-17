У кількох областях України скасували екстрені відключення світла

В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла. Вони були запроваджені через масовану атаку РФ по Україні 17 листопада.

Де саме скасовують екстрені відключення світла

Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" екстрені відключення світла скасовані в Києві. До того ж відключення вже не діють у Харківській, Сумській областях.

Також відключення світла скасовані й на Черкащині. Крім того, за даними ДТЕК, світло також повернули мешканцям Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Також РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК під час атаки на Україну.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атака спрямована на об’єкти генерації та передачі електроенергії.