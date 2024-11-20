В Пентагоне отреагировали на обновленную ядерную доктрину Путина
Категория
Украина
Дата публикации

В Пентагоне отреагировали на обновленную ядерную доктрину Путина

Минобороны США
В Пентагоне отреагировали на обновленную ядерную доктрину Путина
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В Минобороны США не удивлены обновлением ядерной доктрины России. Однако пока нет признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине.

Главные тезисы

  • Минобороны США не удивлены обновлением ядерной доктрины России и отмечают отсутствие признаков готовности РФ применить ядерное оружие в Украине.
  • Обновленная ядерная доктрина России определяет условия использования ядерного оружия, включая возможный запуск баллистических ракет, и подчеркивает исключительную власть Путина в принятии решений об использовании ядерного оружия.
  • Пентагон считает риторику России относительно ядерного оружия безответственной, наблюдая за ее развитием последние два года, и выражает готовность продолжать наблюдать ситуацию, хотя изменений в своей собственной ядерной позиции пока не вносит.

РФ не готовится применить ядерное оружие в Украине

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Мы не удивлены обновлению Россией своей ядерной доктрины. Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить последние несколько недель, — отметила Сабрина Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила, что это "та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы наблюдали откровенно в течение последних двух лет".

Следовательно, это то, за чем мы будем продолжать наблюдать, но у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. И мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию, подытожила Сингх.

Обновление ядерной доктрины России — что известно

В документе говорится, что так называемая "агрессия" против России или ее союзников со стороны неядерного государства, при поддержке ядерной страны, будет расценена как совместное нападение.

Кроме того, отмечается, что Москва может применить ядерное оружие в случае критической угрозы его суверенитету или территориальной целостности, а также территории Беларуси.

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Одним из условий использования ядерного оружия также указывается запуск баллистических ракет по российской территории. Решение о применении ядерного оружия согласно доктрине принимает исключительно Путин.

Более того, указано, что готовность и решительность страны-агрессорки применить ядерное оружие должны служить средством ядерного сдерживания.

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