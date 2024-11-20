Путін готовий. Про що диктатор спробує домовитися з Трампом

Інсайдери з оточення нелегітимного президента РФ стверджують, що наразі Володимир Путін готовий обговорити з новим очільником Білого дому Дональдом Трампом угоду щодо припинення вогню в Україні, однак наразі відкидає сценарій деокупації.
Головні тези:
- Путін може вивести війська з деяких ділянок в Харківській і Миколаївській областях.
- У випадку невдалих перемовин з Трампом Путін буде продовжити воювати.
- Початок ракетних ударів вглиб Росії може ускладнити врегулювання війни.
Путін не збирається віддавати захоплені українські території
За словами анонімних джерел, російський диктатор може в цілому погодитися на заморожування війни вздовж лінії фронту.
Також вони стверджують, що існує можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Кремль продовжує брехати, що ці чотири області є частиною Росії.
Ще одні інсайдери додали, що Путін може бути готовим до виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.
Що планує робити Путін, якщо не домовиться з Трампом
Російський диктатор має намір продовжувати війну, якщо не вдасться підписати вигідну для нього угоду.
Що важливо розуміти, загалом армія РФ встигла захопити понад 110 000 квадратних кілометрів української території.
Україні тримає під своїм контролем близько 650 квадратних кілометрів Курської області Росії.
На переконання інсайдерів, всередині країни Путін може продати угоду про припинення вогню, в результаті якої Росія утримує більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу.
За словами російських чиновників, питання деокупації Криму Кремль навіть не збирається обговорювати.
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