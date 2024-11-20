Путін готовий. Про що диктатор спробує домовитися з Трампом

Інсайдери з оточення нелегітимного президента РФ стверджують, що наразі Володимир Путін готовий обговорити з новим очільником Білого дому Дональдом Трампом угоду щодо припинення вогню в Україні, однак наразі відкидає сценарій деокупації.

Путін не збирається віддавати захоплені українські території

За словами анонімних джерел, російський диктатор може в цілому погодитися на заморожування війни вздовж лінії фронту.

Також вони стверджують, що існує можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Кремль продовжує брехати, що ці чотири області є частиною Росії.

Ще одні інсайдери додали, що Путін може бути готовим до виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні запустити американські ракети ATACMS вглиб Росії, може ускладнити і затримати будь-яке врегулювання — і посилити вимоги Москви, — пише видання. Поширити

Що планує робити Путін, якщо не домовиться з Трампом

Російський диктатор має намір продовжувати війну, якщо не вдасться підписати вигідну для нього угоду.

Путін вже сказав, що заморозити конфлікт ніяк не вдасться. І дозвіл на ракетні удари — це дуже небезпечна ескалація з боку Сполучених Штатів, — заявив нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков. Поширити

Що важливо розуміти, загалом армія РФ встигла захопити понад 110 000 квадратних кілометрів української території.

Україні тримає під своїм контролем близько 650 квадратних кілометрів Курської області Росії.

На переконання інсайдерів, всередині країни Путін може продати угоду про припинення вогню, в результаті якої Росія утримує більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу.

За словами російських чиновників, питання деокупації Криму Кремль навіть не збирається обговорювати.