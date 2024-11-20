Инсайдеры из окружения нелегитимного президента РФ утверждают, что Владимир Путин готов обсудить с новым главой Белого дома Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, однако пока отвергает сценарий деоккупации.

Путин не собирается отдавать захваченные украинские территории

По словам анонимных источников, российский диктатор может согласиться в целом на замораживание войны вдоль линии фронта.

Также они утверждают, что существует возможность для переговоров по точному распределению четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Кремль продолжает лгать, что эти четыре области являются частью России.

Еще одни инсайдеры добавили, что Путин может быть готов к выводу войск из относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.

Решение президента США Джо Байдена позволить Украине запустить американские ракеты ATACMS вглубь России, может усложнить и задержать любое урегулирование и усилить требования Москвы, пишет издание. Поделиться

Что планирует делать Путин, если не договорится с Трампом

Российский диктатор намерен продолжать войну, если не удастся подписать выгодное ему соглашение.

Путин уже сказал, что заморозить конфликт никак не получится. И разрешение на ракетные удары — это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов, — заявил недавно спикер Кремля Дмитрий Песков. Поделиться

Что важно понимать, всего армия РФ успела захватить более 110 000 квадратных километров украинской территории.

Украина держит под своим контролем около 650 квадратных километров Курской области России.

По убеждению инсайдеров, внутри страны Путин может продать соглашение о прекращении огня, в результате которого Россия удерживает большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в качестве победы.

По словам российских чиновников, вопрос деоккупации Крыма Кремль даже не намерен обсуждать.