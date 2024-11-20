Путин готов. О чем диктатор попытается договориться с Трампом

Инсайдеры из окружения нелегитимного президента РФ утверждают, что Владимир Путин готов обсудить с новым главой Белого дома Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, однако пока отвергает сценарий деоккупации.
Главные тезисы
- Путин может вывести войска из некоторых участков в Харьковской и Николаевской областях.
- В случае неудачных переговоров с Трампом Путин будет продолжить воевать.
- Начало ракетных ударов в глубь России может осложнить урегулирование войны.
Путин не собирается отдавать захваченные украинские территории
По словам анонимных источников, российский диктатор может согласиться в целом на замораживание войны вдоль линии фронта.
Также они утверждают, что существует возможность для переговоров по точному распределению четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Кремль продолжает лгать, что эти четыре области являются частью России.
Еще одни инсайдеры добавили, что Путин может быть готов к выводу войск из относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.
Что планирует делать Путин, если не договорится с Трампом
Российский диктатор намерен продолжать войну, если не удастся подписать выгодное ему соглашение.
Что важно понимать, всего армия РФ успела захватить более 110 000 квадратных километров украинской территории.
Украина держит под своим контролем около 650 квадратных километров Курской области России.
По убеждению инсайдеров, внутри страны Путин может продать соглашение о прекращении огня, в результате которого Россия удерживает большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в качестве победы.
По словам российских чиновников, вопрос деоккупации Крыма Кремль даже не намерен обсуждать.
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