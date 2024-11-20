Власти РФ утверждают, что российский диктатор Владимир Путина не намерен обсуждать с новым президентом США замораживание войны против Украины, а будет продолжать добиваться исключительно своих целей.
Главные тезисы
- Путин якобы не будет обсуждать с Трампом заморажевание войны против Украины.
- Диктатор готов к переговорам, но не на условиях нового президента США.
- Кремль также не хочет обсуждать деоккупацию Крыма с администрацией Трампа.
Путин не хочет вести переговоры на условиях Трампа
С новым заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он еще раз повторил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин якобы готов к переговорам с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.
Несмотря на это, как выяснилось, российский диктатор даже не собирается обсуждать с республиканцем отдельные темы.
На этом фоне пресс-секретарь нелегитимного президента РФ в очередной раз решил напомнить, что Путин "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам".
О чем ранее заявляли инсайдеры в Кремле
Информационное агентство Reuters узнало от своих анонимных источников, что Путин, мол, готов обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине.
Несмотря на это, он не собирается отдавать Украине захваченные ранее территории.
Кроме того, указано, что российский диктатор может согласиться на вывод войск из относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.
Несмотря на это, деоккупацию украинского Крыма Путин не намерен обсуждать с Трампом.
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