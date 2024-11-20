Власти РФ утверждают, что российский диктатор Владимир Путина не намерен обсуждать с новым президентом США замораживание войны против Украины, а будет продолжать добиваться исключительно своих целей.

Путин не хочет вести переговоры на условиях Трампа

С новым заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он еще раз повторил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин якобы готов к переговорам с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.

Несмотря на это, как выяснилось, российский диктатор даже не собирается обсуждать с республиканцем отдельные темы.

Президент (так в Кремле называют диктатора Путина — ред.) также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта (войны РФ против Украины — ред.) нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны. Дмитрий Песков Спикер Кремля

На этом фоне пресс-секретарь нелегитимного президента РФ в очередной раз решил напомнить, что Путин "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам".

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О чем ранее заявляли инсайдеры в Кремле

Информационное агентство Reuters узнало от своих анонимных источников, что Путин, мол, готов обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине.

Несмотря на это, он не собирается отдавать Украине захваченные ранее территории.

Существует возможность для переговоров по точному распределению четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Кремль продолжает лгать, что эти четыре области являются частью России. Поделиться

Кроме того, указано, что российский диктатор может согласиться на вывод войск из относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.