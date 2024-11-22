Генсек НАТО розробив власний план для перемоги України. До чого тут Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації

Генсек НАТО розробив власний план для перемоги України. До чого тут Трамп

Марк Рютте
Джерело:  The Washington Post

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте уже незабаром має намір провести перемовини з новим президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Генсек НАТО розробив стратегію повернення миру в Україну.
  • Переговори між Рютте та Трампом будуть спрямовані на обговорення справедливого завершення війни.
  • Генсек Альянсу планує переконати нового президента США, що погана угода для України матиме наслідки для США та Європи.

Рютте спробує переконати Трампа допомогти Україні перемогти

Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі переговорів політиків буде стратегія перемовин щодо врегулювання війни РФ проти України.

За попередніми даними, зустріч Рютте з Трампом повинна відбутися у маєтку обраного президента в Мар-а-Лаго.

Один з інсайдерів стверджує, що ключовий меседж генсека НАТО полягатиме в тому, що для США і Європи "справедливий і міцний мир" в Україні має дуже важливе значення.

Окрім того, Марк Рютте хоче пояснити своєму візаві, що в жодному разі не можна погоджуватися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна, а краще зосередитися на створенні надійних гарантій безпеки для України.

Рютте може стати головним переговірником з Трампом

За словами інсайдерів, генсек Альянсу зробить усе можливе, щоб переконати Трампа, що погана угода щодо України зашкодить йому самому так сильно, як і Європі.

Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну, — так одне з анонімних джерел описало послання Рютте для нового президента США.

Що також цікаво, кілька інсайдерів у Євросоюзі уже озвучили припущення, що саме Рютте стане головним європейським переговірником з Трампом

Сам генсек НАТО протягом останніх тижнів дедалі частіше закликає членів блоку до суттєвого посилення підтримки України на тлі її війни з Росією.

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