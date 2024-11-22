Генсек НАТО розробив власний план для перемоги України. До чого тут Трамп

Рютте спробує переконати Трампа допомогти Україні перемогти

Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі переговорів політиків буде стратегія перемовин щодо врегулювання війни РФ проти України.

За попередніми даними, зустріч Рютте з Трампом повинна відбутися у маєтку обраного президента в Мар-а-Лаго.

Один з інсайдерів стверджує, що ключовий меседж генсека НАТО полягатиме в тому, що для США і Європи "справедливий і міцний мир" в Україні має дуже важливе значення.

Окрім того, Марк Рютте хоче пояснити своєму візаві, що в жодному разі не можна погоджуватися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна, а краще зосередитися на створенні надійних гарантій безпеки для України.

Рютте може стати головним переговірником з Трампом

За словами інсайдерів, генсек Альянсу зробить усе можливе, щоб переконати Трампа, що погана угода щодо України зашкодить йому самому так сильно, як і Європі.

Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну, — так одне з анонімних джерел описало послання Рютте для нового президента США. Поширити

Що також цікаво, кілька інсайдерів у Євросоюзі уже озвучили припущення, що саме Рютте стане головним європейським переговірником з Трампом