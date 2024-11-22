Генсек НАТО розробив власний план для перемоги України. До чого тут Трамп

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте уже незабаром має намір провести перемовини з новим президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Генсек НАТО розробив стратегію повернення миру в Україну.
- Переговори між Рютте та Трампом будуть спрямовані на обговорення справедливого завершення війни.
- Генсек Альянсу планує переконати нового президента США, що погана угода для України матиме наслідки для США та Європи.
Рютте спробує переконати Трампа допомогти Україні перемогти
Як вдалося дізнатися журналістам, у центрі переговорів політиків буде стратегія перемовин щодо врегулювання війни РФ проти України.
За попередніми даними, зустріч Рютте з Трампом повинна відбутися у маєтку обраного президента в Мар-а-Лаго.
Один з інсайдерів стверджує, що ключовий меседж генсека НАТО полягатиме в тому, що для США і Європи "справедливий і міцний мир" в Україні має дуже важливе значення.
Окрім того, Марк Рютте хоче пояснити своєму візаві, що в жодному разі не можна погоджуватися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна, а краще зосередитися на створенні надійних гарантій безпеки для України.
Рютте може стати головним переговірником з Трампом
За словами інсайдерів, генсек Альянсу зробить усе можливе, щоб переконати Трампа, що погана угода щодо України зашкодить йому самому так сильно, як і Європі.
Що також цікаво, кілька інсайдерів у Євросоюзі уже озвучили припущення, що саме Рютте стане головним європейським переговірником з Трампом
Сам генсек НАТО протягом останніх тижнів дедалі частіше закликає членів блоку до суттєвого посилення підтримки України на тлі її війни з Росією.
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