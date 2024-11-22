Що Путін насправді передав КНДР в обмін на солдатів — офіційні дані

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав передати Північній Кореї зенітні ракети в обмін на залучення військ КНДР до війни проти України.

Кім Чен Ин отримав від Путіна те, що й планував

З заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

Згідно з даними його відомства, країна-агресорка Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.

Окрім того, наголошується, що режим російського диктатора Володимира Путіна встиг передати Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.

За словами журналістів, Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

Скільки своїх солдатів КНДР може відправити до Росії

Як вдалося дізнатися Bloomberg, режим Кім Чен Ина може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії проти України.

Співрозмовники повідомили виданню, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки війни Росії в Україні, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися — йдеться в матеріалі видання. Поширити

Згідно з даними анонімних джерел, цей аналіз є одним з декількох, присвячених партнерству між російським та північнокорейським диктаторами Володимиром Путіним Кім Чен Ином.

Окрім того, наголошується, що такий крок не можна вважати неминучим.