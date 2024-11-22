Немає іншого вибору. Орбан кинув виклик МКС

За словами угорського лідера Віктора Орбана, він не збирається виконуватиме виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт очільника уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Головні тези:
- Угорський лідер вважає ордер помилковим та планує запросити Нетаньягу до Угорщини.
- Джо Байден вважає обурливим рішення МКС і обіцяє подальшу підтримку Ізраїля.
- Спірна ситуація спровокувала напруженість між політичними лідерами та міжнародними установами.
Орбан не погоджується з рішенням МКС
Прем’єр-міністр Угорщини стверджує, що має намір запросити Нетаньягу з візитом до своєї країни.
Він також офіційно підтвердив, що в жодному разі не збирається виконувати ордер МКС на арешт ізраїльського лідера.
Віктор Орбан також додав, що вважає ордер на арешт Нетаньягу "помилковим".
За словами політика, прем’єр-міністр Ізраїлю зможе провести переговори в Угорщині "в достатній безпеці".
Угорський лідер продовжує стверджувати, що рішення МКС є цинічним, оскільки він втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.
Як Байден коментує рішення МКС
Американський лідер Джо Байден заявив, що вважає "обурливим" рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
Він також пообіцяв, що американський народ завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.
Що важливо розуміти, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-