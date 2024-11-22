Немає іншого вибору. Орбан кинув виклик МКС

За словами угорського лідера Віктора Орбана, він не збирається виконуватиме виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт очільника уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Орбан не погоджується з рішенням МКС

Прем’єр-міністр Угорщини стверджує, що має намір запросити Нетаньягу з візитом до своєї країни.

Він також офіційно підтвердив, що в жодному разі не збирається виконувати ордер МКС на арешт ізраїльського лідера.

Віктор Орбан також додав, що вважає ордер на арешт Нетаньягу "помилковим".

За словами політика, прем’єр-міністр Ізраїлю зможе провести переговори в Угорщині "в достатній безпеці".

Міжнародні інститути не виявляють розсудливості, коли справа доходить до ухвалення рішень. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Угорський лідер продовжує стверджувати, що рішення МКС є цинічним, оскільки він втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.

У нас немає іншого вибору, ми повинні виступити проти цього рішення, — заявив політик. Поширити

Як Байден коментує рішення МКС

Американський лідер Джо Байден заявив, що вважає "обурливим" рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності — жодної. Джо Байден Президент США

Він також пообіцяв, що американський народ завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.