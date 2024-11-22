Ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю — як відреагував Байден

Байден розкритикував рішення МКС

Очільник Білого дому не приховує, що вважає "обурливим" рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності — жодної. Джо Байден Президент США

За словами американського лідера, Штати завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.

Як уже згадувалося раніше, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Чому МКС ухвалив таке неочікуване рішення

Міжнародний кримінальний суд звинувачує обох ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на тлі конфлікту з Палестиною.

Як стверджує МКС, йдеться про злочини, які були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Окрім того, наголошується, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галант навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику. Поширити

Також команда суду скаржиться на те, що рішення офіційного Тель-Авіва або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази у більшості випадків було умовним.