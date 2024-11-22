Ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю — як відреагував Байден
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Ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю — як відреагував Байден

The White House
Байден

Американський лідер Джо Байден жорстко прокоментував неочікуване рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньягу.

Головні тези:

  • США підтримують Ізраїль у конфлікті з Палестиною, заявив американський лідер.
  • МКС обвинувачує Нетаньягу і Галанта у воєнних злочинах та злочинах проти людства під час війни з Газою.
  • Ордери на арешт мають гриф “секретно” задля захисту свідків та детального проведення розслідування.

Байден розкритикував рішення МКС

Очільник Білого дому не приховує, що вважає "обурливим" рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності — жодної.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

За словами американського лідера, Штати завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.

Як уже згадувалося раніше, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Чому МКС ухвалив таке неочікуване рішення

Міжнародний кримінальний суд звинувачує обох ізраїльських посадовців у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на тлі конфлікту з Палестиною.

Як стверджує МКС, йдеться про злочини, які були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Окрім того, наголошується, що ордери на арешт мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галант навмисно і свідомо позбавили цивільне населення Гази предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Також команда суду скаржиться на те, що рішення офіційного Тель-Авіва або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази у більшості випадків було умовним.

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