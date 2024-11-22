Ордер МКС на арест премьера Израиля — как отреагировал Байден

Байден раскритиковал решение МКС

Глава Белого дома не скрывает, что считает "возмутительным" решение Международного уголовного суда касательно ордеров на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МКС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности — ни одной. Джо Байден Президент США

По словам американского лидера, Штаты всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

Как уже упоминалось ранее, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Почему МКС принял такое неожиданное решение

Международный уголовный суд обвиняет обоих израильских чиновников в военных преступлениях и преступлениях против человечности на фоне конфликта с Палестиной.

Как утверждает МКС, речь идет о преступлениях, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере до 20 мая 2024 года.

Кроме того, указано, что ордера на арест имеют гриф "секретно", чтобы защитить свидетелей и гарантировать проведение расследования.

Досудебная палата МКС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галант намеренно и сознательно лишили гражданское население Газа предметов, необходимых для выживания — пищи, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества. Поделиться

Также команда суда жалуется, что решение официального Тель-Авива относительно увеличения гуманитарной помощи в секторе Газа в большинстве случаев было условным.