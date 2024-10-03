Израиль нанес авиаудар по Бейруту — погибли 6 человек

Израиль нанес удар по центру Бейрута утром 3 октября. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек.

Что известно об ударе Израиля по центру Бейрута

По данным ливанской власти, в результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, еще семеро получили ранения.

Также три ракеты попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, после чего там были слышны мощные взрывы.

Инцидент произошел на следующий день после того, как Иран выпустил более 180 ракет по Израилю.

В ответ израильские войска сообщили о гибели восьми солдат во время наземных боев на юге Ливана, когда они продвигались в глубь территории страны.

Предыдущий удар Израиля по центральному району Бейрута — Кола произошел 30 сентября. Это первый удар, нанесенный по центру Бейрута в ходе нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который произошел около года назад после масштабного нападения признанной США и ЕС террористической группировки «Хамас» на Израиль. Ранее израильские военные атаковали преимущественно южную окраину Бейрута, где расположены объекты «Хезболла», и другие районы Ливана.

Атака Ирана на Израиль — последние подробности

Иран почти одновременно выпустил сотни ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.

Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать ответный Иран, однако пока этого не произошло.

Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ утверждает, что все израильские гражданские находились в бомбоубежищах