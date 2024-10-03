Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту — загинуло 6 людей

Що відомо про удар Ізраїлю по центру Бейруту

За даними ліванської влади, внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, ще семеро отримали поранення.

Також три ракети влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, після чого там було чутно потужні вибухи.

Інцидент стався наступного дня після того, як Іран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю.

У відповідь ізраїльські війська повідомили про загибель восьми солдатів під час наземних боїв на півдні Лівану, коли вони просувалися вглиб території країни.

Попередній удар Ізраїлю по центральному району Бейрута — Кола стався 30 вересня. Це перший удар, який був завданий по центру Бейрута в ході нинішньої ескалації конфлікту на Близькому Сході, що стався близько року тому після масштабного нападу визнаного США та ЄС терористичним угруповання «Хамас» на Ізраїль. Раніше ізраїльські військові атакували переважно південну околицю Бейрута, де розташовані об’єкти «Хезболли», та інші райони Лівану.

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Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.

Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

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