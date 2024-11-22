Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою — фото уламків і нові подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою — фото уламків і нові подробиці

уламки МБР
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Джерело:  CNN

За словами редакції телеканалу CNN, вона отримала від своїх інсайдерів в українських силах безпеки фото, на яких, як стверджується, представлені уламки ракети, якою армія РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

Головні тези:

  • Експерти висловлюють сумніви щодо застосування Росією саме міжконтинентальної балістичної ракети.
  • Фрагменти, виявлені на місці падіння ракети, раніше вироблялися для ракети “Булава”.
  • Розробка останньої почалася ще в 1990-ті роки, тож вона не є новітньою, як стверджував Путін.

Як виглядають уламки російської МБР

21 листопада влада України публічно звинуватила Росію у запуску міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Дніпру, що, ймовірно, стане першим випадком застосування Москвою такої зброї за понад 1000 днів війни.

Що важливо розуміти, фрагменти, зображені на фото, не обов'язково належать до однієї ракети.

Один з західних чиновників, які говорив на умовах анонімності, висловив сумнів у тому, що ця ракета — МБР (міжконтинентальна балістична ракета).

Фото: CNN

На цьому тлі журналісти звернулися до експертів з озброєнь з проханням переглянути фотографії та висловити свої оцінки.

Що кажуть фахівці про уламки російської ракети

На місці падіння ракети, яку російський диктатор Володимир Путін назвав новітньою розробкою російської оборонки, виявили деталь, що вироблялася для ракети "Булава".

Що важливо розуміти, серійне виробництво цієї ракети триває з кінця 2000-х років.

Це може свідчити про те, що в ракеті, яку застосувала в четвер російська армія, можуть використовуватися не такі нові технології, як розповідав Путін у своєму відеозверненні, — припускають експерти.

Журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов звернув увагу на номери деталі, присвоєні їй під час виробництва.

Після цього йому вдалося відшукати на сайті держзакупівель договір від 2013 року на розробку робочої документації для підготовки серійного виробництва запчастин для комплексу "ЗК-30" — інша назва міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава".

Фахівці наголошують, що ракета "Булава" не найновіша в арсеналі російської армії. Її розробка почалася ще в 1990-ті роки.

Використання деталей від "Булави" в "новітній" російській ракеті може ставити під сумнів, що вона використовує дійсно нові технології.

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