Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков висловився щодо рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по території Росії. Він назвав це "провокацією та нагнітанням напруженості".
Головні тези:
- Реакція Кремля на дозвіл США для України використовувати ракети ATACMS є відвертою зловісною.
- Рішення президента США про використання далекобійних ракет є реакцією на вступ КНДР у війну на боці РФ.
- Франція та Британія також дозволили Україні використовувати далекобійні ракети для ударів на Росію.
- Президент України Володимир Зеленський наділяє українські сили оборони далекобійною зброєю в рамках Плану перемоги.
- План посилення України включає стратегічні дії для захисту території від ворожих втручань.
У Кремлі злякалися рішення США щодо ударів по РФ ракетами ATACMS
Що відомо про рішення Байдена, Макрона та Стармера
Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.
За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.
Що важливо розуміти, рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.
Згодом видання Le Figaro повідомило про те, Франція та Британія слідом за Штатати дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив посилення України
Президент звернув увагу на те, що План посилення України — це План перемоги, який він нещодавно представив партнерам.
Що важливо розуміти, одним із ключових його пунктів є далекобійність для Сил оборони.
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