Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков висловився щодо рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по території Росії. Він назвав це "провокацією та нагнітанням напруженості".

У Кремлі злякалися рішення США щодо ударів по РФ ракетами ATACMS

Ви знаєте, поки є публікації в західних ЗМІ, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки, власне, вони про це й говорили, для того, щоб і далі підливати олію у вогонь і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту, — заявив Пєсков. Поширити

Що відомо про рішення Байдена, Макрона та Стармера

Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Що важливо розуміти, рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.

Згодом видання Le Figaro повідомило про те, Франція та Британія слідом за Штатати дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив посилення України

Президент звернув увагу на те, що План посилення України — це План перемоги, який він нещодавно представив партнерам.

Що важливо розуміти, одним із ключових його пунктів є далекобійність для Сил оборони.