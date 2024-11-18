В Кремле отреагировали на решение США по ударам по РФ ракетами ATACMS
Категория
Мир
Дата публикации

В Кремле отреагировали на решение США по ударам по РФ ракетами ATACMS

В Кремле отреагировали на решение США по ударам по РФ ракетами ATACMS
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Источник:  online.ua

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков высказался по поводу решения США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Он назвал это "провокацией и нагнетанием напряженности".

Главные тезисы

  • Реакция Кремля на разрешение США для Украины использовать ракеты ATACMS откровенна.
  • Решение президента США об использовании дальнобойных ракет является реакцией на вступление КНДР в войну на стороне РФ.
  • Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов в Россию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский наделяет украинские силы обороны дальнобойным оружием в рамках Плана победы.
  • План усиления Украины включает стратегические действия по защите территории от враждебных вмешательств.

В Кремле испугались решения США по ударам по РФ ракетами ATACMS

Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что идущая администрация в Вашингтоне намерена сделать шаги, собственно, они об этом и говорили, для того, чтобы и дальше подливать масло в огонь и дальше провоцировать дальнейшее нагнетание. напряженности вокруг этого конфликта, — заявил Песков.

Что известно о решениях Байдена, Макрона и Стармера

Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Что важно понимать, что решение Байдена фактически является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.

Впоследствии издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия вслед за Штататами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ужесточение Украины

Президент обратил внимание на то, что План усиления Украины — это План победы, который он недавно представил партнерам.

Что важно понимать, одним из ключевых его пунктов является дальнобойность для сил обороны.

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