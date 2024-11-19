Сили оборони України вперше вдарили ракетами ATACMS по РФ

У ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.

Що відомо про перший удар України ракетами ATACMS вглиб РФ

Як повідомляє видання з посиланням на джерело в Силах оборони, удар було завдано по 67-му арсеналу ГРАУ в місті Карачев Брянської області РФ за допомогою балістичної ракети ATACMS.

Офіційні представники влади чи військового керівництва України поки що не коментували цю інформацію.

Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ РФ у Брянській області

Як повідомляє Генштаб, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

За даними Генштабу, станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме, — додали у Генштабі. Поширити

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, по арсеналу було здійснено удар. Після цього відбулася сильна пожежа.