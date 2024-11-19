Сили оборони України вперше вдарили ракетами ATACMS по РФ

У ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.
Головні тези:
- Сили оборони України вдарили по території РФ ракетами ATACMS вперше, нанісши удар по 67-му арсеналу ГРАУ в місті Карачев Брянської області.
- Згідно з повідомленнями, підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу ГРАУ РФ, спровокувавши 12 вторинних вибухів.
- Метою ураження було припинення збройної агресії РФ проти України, внаслідок чого постраждав склад боєприпасів для армії російських окупантів.
- Інформацію про цю подію поки що не коментувала влада чи військове керівництво України, але дія була підтверджена представниками Генштабу.
Що відомо про перший удар України ракетами ATACMS вглиб РФ
Як повідомляє видання з посиланням на джерело в Силах оборони, удар було завдано по 67-му арсеналу ГРАУ в місті Карачев Брянської області РФ за допомогою балістичної ракети ATACMS.
Офіційні представники влади чи військового керівництва України поки що не коментували цю інформацію.
Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ РФ у Брянській області
Як повідомляє Генштаб, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.
За даними Генштабу, станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, по арсеналу було здійснено удар. Після цього відбулася сильна пожежа.
За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем". Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
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