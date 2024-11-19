Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ РФ у Брянській області

У ніч проти 19 листопада Сили оборони України атакували арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області РФ.

Україна вдруге уразила арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Брянській області

Як повідомляє Генштаб, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

За даними Генштабу, станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме, — додали у Генштабі. Поширити

Що цьому передувало

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, по арсеналу було здійснено удар. Після цього відбулася сильна пожежа.

За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами "до їх систем". Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, 9 жовтня Сили оборони вже атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області. Там зберігались снаряди з Північної Кореї.

Як зазначає Генштаб, атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.