Сили оборони України уразили військовий арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Брянській області

9 жовтня Сили оборони успішно атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області. Там зберігались снаряди з Північної Кореї.

Україна атакувала військовий арсенал армії РФ під Брянськом

Як зазначає Генштаб, атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

Під час атаки було зафіксовано вибухи на території об'єкта. Зокрема місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.

Результати бойової роботи наразі уточнюються.

Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії та суттєво знижує наступальний потенціал окупантів, — зазначив Генштаб. Поширити

Що цьому передувало

Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.

Повідомляють, що 24 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 5 — над Бєлгородською, по 2 БпЛА — над Курською і Ростовською, 1 — над Краснодарським краєм і 13 — над акваторією Азовського моря.

Натомість місцеві пишуть про звуки детонації боєприпасів. Зокрема, на опублікованих відео можна побачити заграву від вогняної НС та почути звуки, схожі на детонацію.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.