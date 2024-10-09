Силы обороны Украины поразили военный арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Брянской области

9 октября Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Там хранились снаряды из Северной Кореи.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области.
- Атака привела к разрушению значительной части боеприпасов, включая поступившие из Северной Кореи, хранившихся на территории арсенала.
- Поражение арсенала негативно повлияло на наступательный потенциал российской армии и создало сложности в логистике.
- Отмечается, что украинские силы использовали беспилотные системы для успешного выполнения атаки.
Украина атаковала военный арсенал армии РФ под Брянском
Как отмечает Генштаб, атака была совершена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.
В ходе атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности, местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.
Результаты боевой работы пока уточняются.
Что этому предшествовало
Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 — над Белгородской, по 2 БпЛА — над Курской и Ростовской, 1 — над Краснодарским краем и 13 — над акваторией Азовского моря.
Местные же пишут о звуках детонации боеприпасов. В частности, на опубликованных видео можно увидеть зарево от огненного ЧС и услышать звуки, похожие на детонацию.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.
По словам руководителя ЦПИ, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.
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