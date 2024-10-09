Силы обороны Украины поразили военный арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Брянской области

9 октября Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области. Там хранились снаряды из Северной Кореи.

Украина атаковала военный арсенал армии РФ под Брянском

Как отмечает Генштаб, атака была совершена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

В ходе атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности, местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

Результаты боевой работы пока уточняются.

Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии и существенно снижает наступательный потенциал окупантов, — отметил Генштаб. Поделиться

Что этому предшествовало

Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.

Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 — над Белгородской, по 2 БпЛА — над Курской и Ростовской, 1 — над Краснодарским краем и 13 — над акваторией Азовского моря.

Местные же пишут о звуках детонации боеприпасов. В частности, на опубликованных видео можно увидеть зарево от огненного ЧС и услышать звуки, похожие на детонацию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.

По словам руководителя ЦПИ, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.