Под Брянском РФ детонирует ракетно-артиллерийский арсенал — видео

Под российским Брянском в Карачевском районе слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что в там детонирует большой склад с оружием.
Главные тезисы
- Под Брянском произошла детонация большого склада с оружием, хранившего особо опасные материалы.
- Специалисты указывают на возможность дезинформации вокруг происшествия и не исключают дестабилизирующих факторов.
- Под городом Карачев расположен 67-й русский арсенал ракетно-артиллерийского управления Минобороны.
- Местные власти сообщили о сбитии дронов средствами ПВО над областью, считая это частью происшедшего инцидента.
Возле Карачева под Брянском пылает мощная "бавовна"
Местные пишут о звуках детонации боеприпасов. В частности, на опубликованных видео можно увидеть зарево от огненного ЧС и услышать звуки, похожие на детонацию.
Под городом Карачев расположен 67-й русский арсенал ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Был ли прилет именно туда — пока неизвестно.
Местные власти не заявляли о пожарах или соответствующих последствиях, но рассказывали о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.
Брянский губернатор Александр Богомаз утверждал, что "пострадавших и разрушений нет", и писал о "работе на местах экстренных и оперативных служб".
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.
По словам руководителя ЦПИ, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.
Россияне отчитались о якобы сбитых дронах
Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 — над Белгородской, по 2 БпЛА — над Курской и Ростовской, 1 — над Краснодарским краем и 13 — над акваторией Азовского моря.
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