Под Брянском РФ детонирует ракетно-артиллерийский арсенал — видео

Под российским Брянском в Карачевском районе слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что в там детонирует большой склад с оружием.

Возле Карачева под Брянском пылает мощная "бавовна"

Местные пишут о звуках детонации боеприпасов. В частности, на опубликованных видео можно увидеть зарево от огненного ЧС и услышать звуки, похожие на детонацию.

Под городом Карачев расположен 67-й русский арсенал ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Был ли прилет именно туда — пока неизвестно.

Местные власти не заявляли о пожарах или соответствующих последствиях, но рассказывали о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз утверждал, что "пострадавших и разрушений нет", и писал о "работе на местах экстренных и оперативных служб".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.

По словам руководителя ЦПИ, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.

Отмечу, что они частично хранились под открытым небом, подчеркнул Коваленко. Поделиться

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.