Силы обороны Украины атаковали дронами ракетный арсенал в Волгоградской области РФ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины атаковали дронами ракетный арсенал в Волгоградской области РФ — источники

Силы обороны Украины атаковали дронами ракетный арсенал в Волгоградской области РФ — источники
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Источник:  online.ua

29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области РФ. Об этом Online.ua сообщили источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ, используя 120 украинских дронов-камикадзе разных типов.
  • Атака произведена в ночь на 29 сентября совместной операцией ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, при которой были поражены объекты хранения боеприпасов и ракетного вооружения.
  • Результатом атаки стал масштабный пожар и повреждение хранилищ иранской баллистики и пусковых установок, что приведет к нехватке боеприпасов у российских военных в зоне оккупации.
  • Параллельно было зафиксировано более 20 атак на военный аэродром Миллерово в Ростовской области, приводя к уничтожению российских истребителей и перехватчиков.

Около 120 дронов атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ

Как отмечают источники, в ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели — более 600 километров.

Как сообщают российские паблики в соцсетях, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.

В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет за собой нехватку боеприпасов в обеспечение подразделений оккупационной армии РФ, — отмечают источники.

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, отметил Андрей Коваленко.

К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.

В сети также сообщают, что более 20 БПЛА атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области.

В Минобороны РФ заявили, что их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.

67 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА , — отчитались в российском ведомстве.

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