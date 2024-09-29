Силы обороны Украины атаковали дронами ракетный арсенал в Волгоградской области РФ — источники

29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области РФ. Об этом Online.ua сообщили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ, используя 120 украинских дронов-камикадзе разных типов.
- Атака произведена в ночь на 29 сентября совместной операцией ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ, при которой были поражены объекты хранения боеприпасов и ракетного вооружения.
- Результатом атаки стал масштабный пожар и повреждение хранилищ иранской баллистики и пусковых установок, что приведет к нехватке боеприпасов у российских военных в зоне оккупации.
- Параллельно было зафиксировано более 20 атак на военный аэродром Миллерово в Ростовской области, приводя к уничтожению российских истребителей и перехватчиков.
Около 120 дронов атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ
Как отмечают источники, в ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.
По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели — более 600 километров.
Как сообщают российские паблики в соцсетях, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.
Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.
К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.
Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.
В сети также сообщают, что более 20 БПЛА атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области.
В Минобороны РФ заявили, что их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.
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