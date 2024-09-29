Дроны атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ

В Волгоградской области РФ ночью 29 сентября дроны атаковали с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.
Главные тезисы
- Дроны атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области России, где, вероятно, хранились иранские баллистические ракеты.
- По данным Минобороны, они уничтожили 125 украинских беспилотников, атаковавших объекты на территории РФ.
- Произошедшие события вызвали пожары и детонации как на военных объектах в Волгоградской области, так и на военном аэродроме в Краснодарском крае.
- Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки возгорания рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.
Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.
К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.
Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.
В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске Краснодарского края. Предварительно там могли хранить ракеты "Кинжал".
В России заявили об атаке 125 беспилотников
Как заявили в Минобороны, их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ.
67 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА ".
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