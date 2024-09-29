Дроны атаковали ракетный арсенал в Волгоградской области РФ

В Волгоградской области РФ ночью 29 сентября дроны атаковали с российским оружием. Вероятно, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, отметил Андрей Коваленко. Поделиться

К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.

В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске Краснодарского края. Предварительно там могли хранить ракеты "Кинжал".

В России заявили об атаке 125 беспилотников

Как заявили в Минобороны, их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ.