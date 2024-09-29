Дрони атакували ракетний арсенал у Волгоградській області РФ

У Волгоградській області РФ уночі 29 вересня дрони атакували з російською зброєю. Ймовірно, там могли зберігати іранські балістичні ракети.

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, — зазначив Андрій Коваленко. Поширити

До слова, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.

У мережі також повідомляють про пожежу на військовому аеродромі "Балтимор" в Єйську Краснодарського краю. Попередньо там могли зберігати ракети "Кинджал".

У Росії заявили про атаку 125 безпілотників

Як заявили у Міноборони, їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.