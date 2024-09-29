Сили оборони України атакували дронами ракетний арсенал у Волгоградській області РФ — джерела

29 вересня Сили безпеки та оборони України атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області РФ. Про це Online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Близько 120 дронів атакували ракетний арсенал у Волгоградській області РФ

Як зазначають джерела, у ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області РФ.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ, — зазначають джерела. Поширити

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, — зазначив Андрій Коваленко. Поширити

До слова, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.

У мережі також повідомляють, що понад 20 БПЛА атакували військовий аеродром Міллерово в Ростовській області.

Натомість у Міноборони РФ заявили, що їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.