У Ростовській області РФ не можуть загасити масштабну пожежу після атаки дронів — відео
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У Ростовській області РФ не можуть загасити масштабну пожежу після атаки дронів — відео

У Ростовській області РФ не можуть загасити масштабну пожежу після атаки дронів — відео
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Джерело:  online.ua

У Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула масштабна лісова пожежа, яку досі не можуть загасити.

Головні тези:

  • Після атаки дронів у Ростовській області РФ спалахнула масштабна лісова пожежа, що охопила щонайменше 20 гектарів території.
  • Боротьба з вогнем ускладнена сильним вітром, проте для допомоги був задіяний вертоліт МНС.
  • Атака дронів також була зафіксована в Волгоградській області, де був атакований арсенал боєприпасів міністерства оборони Росії.
  • У результаті обстрілу вважається, що 125 українських БпЛА літакового типу були знищені, а ще багато з них перехоплено і знищено.

У Росії палає ліс після атаки дронів

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, через нібито падіння безпілотника в Мілютинському районі виникла лісова пожежа, що охопила щонайменше 20 гектарів території.

Голубєв зазначив, що боротьба з вогнем ускладнена через сильний вітер. До гасіння залучили вертоліт МНС.

Всі необхідні сили і засоби задіяні. Роботу ускладнює сильний вітер, але для допомоги вилетів гелікоптер МНС, — написав губернатор.

Він також запевнив, що наразі немає загрози поширення вогню на населені пункти.

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, — зазначив Андрій Коваленко.

До слова, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.

Як заявили у Міноборони, їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.

67 БПЛА перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 17 — над територією Бєлгородської, 17 — над територією Воронезької області, 18 — над територією Ростовської області, по одному — над територією Брянської та Курської областей і Краснодарського краю, 3 БПЛА — над акваторією Азовського моря, — відзвітували в російському відомстві.

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