У Ростовській області РФ не можуть загасити масштабну пожежу після атаки дронів — відео

У Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула масштабна лісова пожежа, яку досі не можуть загасити.
Головні тези:
- Після атаки дронів у Ростовській області РФ спалахнула масштабна лісова пожежа, що охопила щонайменше 20 гектарів території.
- Боротьба з вогнем ускладнена сильним вітром, проте для допомоги був задіяний вертоліт МНС.
- Атака дронів також була зафіксована в Волгоградській області, де був атакований арсенал боєприпасів міністерства оборони Росії.
- У результаті обстрілу вважається, що 125 українських БпЛА літакового типу були знищені, а ще багато з них перехоплено і знищено.
У Росії палає ліс після атаки дронів
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, через нібито падіння безпілотника в Мілютинському районі виникла лісова пожежа, що охопила щонайменше 20 гектарів території.
Голубєв зазначив, що боротьба з вогнем ускладнена через сильний вітер. До гасіння залучили вертоліт МНС.
Він також запевнив, що наразі немає загрози поширення вогню на населені пункти.
Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.
До слова, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.
Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.
Як заявили у Міноборони, їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.
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