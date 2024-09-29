У Ростовській області РФ не можуть загасити масштабну пожежу після атаки дронів — відео

У Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула масштабна лісова пожежа, яку досі не можуть загасити.

У Росії палає ліс після атаки дронів

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, через нібито падіння безпілотника в Мілютинському районі виникла лісова пожежа, що охопила щонайменше 20 гектарів території.

Голубєв зазначив, що боротьба з вогнем ускладнена через сильний вітер. До гасіння залучили вертоліт МНС.

Всі необхідні сили і засоби задіяні. Роботу ускладнює сильний вітер, але для допомоги вилетів гелікоптер МНС, — написав губернатор. Поширити

Він також запевнив, що наразі немає загрози поширення вогню на населені пункти.

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них, — зазначив Андрій Коваленко. Поширити

До слова, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ. Там спалахнула пожежа, а місцеві жителі заявляють про детонацію.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.

Як заявили у Міноборони, їхня ППО нібито знищила 125 українських БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.