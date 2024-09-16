У Ростовській області РФ за добу сталося 140 пожеж ― відео

За 15 вересня у Ростовській області виникло 140 пожеж. Внаслідок цього пошкоджено вогнем 30 будівель, а 13 житлових будинків згоріли. Загинуло двоє людей.

У Ростовській області вирують масштабні пожежі

Крім того, в селі Олександрівка Азовського району близько полудня в кількох місцях спалахнула суха рослинність, після чого вогонь перейшов на житловий будинок. У приміщенні в цей час перебували двоє маломобільних людей.

Попри зусилля медиків, урятувати їх не вдалося, повідомила місцева влада.

Пожежа у Ростовській області

У місцевих пабліках уточнили, що загиблі — пара людей похилого віку-інвалідів.

Раніше губернатор Голубєв заявляв, що причиною пожеж у регіоні став сильний вітер, через що заплелися електричні дроти, що спричинило надзвичайну ситуацію.

Наразі пожежники продовжують гасіння однієї ландшафтної пожежі у лівобережній зоні Акасайського району.

Пожежа вирує на сміттєвому полігоні під Нижнім Новгородом

Не тільки Ростовська область страждає від пожеж. Прямо зараз у Нижньогородській області спалахнув великий сміттєвий полігон. Величезний стовп диму видно у Нижньому Новгороді — за 50 км від епіцентру вогню.

Пожежа розпочалася ввечері 15 вересня на полігоні «Сітіматик-Нижній» у Городецькому районі. Місцеві жителі чули звук, схожий на вибух, але офіційну причину виникнення пожежі не названо досі. Поширити

Стовп все більше, запах стоїть. Там вся таблиця Менделєєва, — розповідають місцеві жителі.

Пожежа охопила вже 3,5 га звалища, довколишні поселення заволокло їдким димом.