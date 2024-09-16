У Ростовській області РФ за добу сталося 140 пожеж ― відео

За 15 вересня у Ростовській області виникло 140 пожеж. Внаслідок цього пошкоджено вогнем 30 будівель, а 13 житлових будинків згоріли. Загинуло двоє людей.
Головні тези:
- У Ростовській області за добу виникло 140 пожеж, що призвело до пошкодження 30 будівель та загорання 13 житлових будинків.
- Унаслідок пожеж загинули двоє людей, які перебували в умовах малої мобільності у житловому будинку.
- Масштабні пожежі у Ростовській області спричинені сильним вітром, який заплітав електричні дроти, що викликало надзвичайну ситуацію.
- У Нижньогородській області також сталася пожежа на великому сміттєвому полігоні, яка спричинила видимий стовп диму у Нижньому Новгороді.
У Ростовській області вирують масштабні пожежі
Крім того, в селі Олександрівка Азовського району близько полудня в кількох місцях спалахнула суха рослинність, після чого вогонь перейшов на житловий будинок. У приміщенні в цей час перебували двоє маломобільних людей.
Попри зусилля медиків, урятувати їх не вдалося, повідомила місцева влада.
У місцевих пабліках уточнили, що загиблі — пара людей похилого віку-інвалідів.
Раніше губернатор Голубєв заявляв, що причиною пожеж у регіоні став сильний вітер, через що заплелися електричні дроти, що спричинило надзвичайну ситуацію.
Наразі пожежники продовжують гасіння однієї ландшафтної пожежі у лівобережній зоні Акасайського району.
Пожежа вирує на сміттєвому полігоні під Нижнім Новгородом
Не тільки Ростовська область страждає від пожеж. Прямо зараз у Нижньогородській області спалахнув великий сміттєвий полігон. Величезний стовп диму видно у Нижньому Новгороді — за 50 км від епіцентру вогню.
Стовп все більше, запах стоїть. Там вся таблиця Менделєєва, — розповідають місцеві жителі.
Пожежа охопила вже 3,5 га звалища, довколишні поселення заволокло їдким димом.
Вогонь гасять 37 рятувальних машин, ще 6 авто постійно підвозять воду.
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