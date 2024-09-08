У Бєлгородській області вирує масштабна пожежа після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Бєлгородській області вирує масштабна пожежа після атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Увечері 8 вересня потужна “бавовна” знову завітала на російську Бєлгородщину. Місцева влада традиційно скаржиться на неочікувану атаку безпілотників.

Головні тези:

  • Масштабна пожежа в Бєлгородській області виникла після атаки дронів.
  • Вогонь стрімко поширюється на майданчику для зберігання палива.
  • Дрони, розроблені українськими фахівцями, успішно атакують військові об'єкти Росії на великій відстані.

Нова атака дронів на Бєлгородську область — перші подробиці

Про інцидент першим повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, сили противника вдарили по майданчику для зберігання палива у Бєлгородській області.

Гладков також додав, що наразі палають залізничні цистерни — поки пожежу загасити не вдається.

Окрім того, наголошується, що “бавовна” прогриміла у Волоконівському районі, за даними місцевих жителів — у населеному пункті Ютанівці.

Фото: скриншот

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: скриншот

Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км

Як офіційно підтвердив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.

Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Кирило Буданов звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.

Начальник ГУР пообіцяв українцям, що вся інфраструктура Росії, яка працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат.

За словами шефа української розвідки, у 2024 році Україна нарешті змогла довести, що Росія не контролює Чорне море.

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