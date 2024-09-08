В Белгородской области бушует масштабный пожар после атаки дронов

Вечером 8 сентября мощная "бавовна" снова посетила российскую Белгородщину. Местные власти традиционно жалуются на неожиданную атаку беспилотников.
Главные тезисы
- Масштабный пожар в Белгородской области возник после атаки дронов.
- Огонь быстро распространяется на площадке для хранения топлива.
- Дроны, разработанные украинскими специалистами, успешно атакуют военные объекты России на большом расстоянии.
Новая атака дронов на Белгородскую область — первые подробности
Об инциденте первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, силы противника ударили по площадке хранения топлива в Белгородской области.
Гладков также добавил, что сейчас пылают железнодорожные цистерны — пока пожар потушить не удается.
Кроме того, указано, что "бавовна" прогремела в Волоконовском районе, по данным местных жителей — в населенном пункте Ютановке.
Информация о пострадавших уточняется.
Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км
Как официально подтвердил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина смогла создать дроны, которые уже успешно атакуют российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.
Кирилл Буданов обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.
Начальник ГУР пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, несет и будет нести потери.
По словам шефа украинской разведки, в 2024 году Украина наконец-то смогла доказать, что Россия не контролирует Черное море.
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