Вечером 8 сентября мощная "бавовна" снова посетила российскую Белгородщину. Местные власти традиционно жалуются на неожиданную атаку беспилотников.

Новая атака дронов на Белгородскую область — первые подробности

Об инциденте первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, силы противника ударили по площадке хранения топлива в Белгородской области.

Гладков также добавил, что сейчас пылают железнодорожные цистерны — пока пожар потушить не удается.

Кроме того, указано, что "бавовна" прогремела в Волоконовском районе, по данным местных жителей — в населенном пункте Ютановке.

Фото: скриншот

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: скриншот

Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км

Как официально подтвердил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина смогла создать дроны, которые уже успешно атакуют российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Кирилл Буданов обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.

Начальник ГУР пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, несет и будет нести потери.