У російському Омську спалахнула пожежа на танковому заводі — відео

12 вересня у Росії сталася пожежа на заводі "Омськтрансмаш". На цьому підприємстві випускають танки і ТОС "Сонцепьок".

Що відомо про пожежу на військовому заводі в Омську

Як повідомляють росЗМІ, на одному з підприємств загорівся дах цеху. На даху зокрема горить бітум, попередньо площа займання становить 50 квадратних метрів.

На місце пожежі вирушили 11 одиниць спецтехніки МНС, і спецтранспорт продовжує прибувати. За останніми даними, на місці події працюють 18 одиниць техніки та близько 60 рятувальників.

За словами очевидців, густий чорний дим від пожежі видно майже з усіх районів Омська.

Згодом на самому підприємстві повідомили, що "на виробничому процесі цей інцидент не позначився, постраждалих немає”.

Підприємство "Омськтрансмаш" розташоване в Омську. Там виготовляють техніку військового призначення, у тому числі танки та системи "Сонцепьок", дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки. Завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Масштабна промислова пожежа на Тульщині: що відомо

5 вересня у Тульській області сталася пожежа на заводі “Пластик”, яка палала на площі понад 1500 кв м.

Російські пабліки повідомляють, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

На місце події тоді виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.