У російському Омську спалахнула пожежа на танковому заводі — відео
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У російському Омську спалахнула пожежа на танковому заводі — відео

У російському Омську спалахнула пожежа на танковому заводі — відео
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Джерело:  online.ua

12 вересня у Росії сталася пожежа на заводі "Омськтрансмаш". На цьому підприємстві випускають танки і ТОС "Сонцепьок".

Головні тези:

  • У Росії сталася пожежа на танковому заводі “Омськтрансмаш” у місті Омську.
  • Пожежа спалахнула на даху цеху, площа займання становить 50 квадратних метрів.
  • На місце події прибули 11 одиниць спецтехніки МНС та близько 60 рятувальників, щоб загасити полум'я.
  • Підприємство “Омськтрансмаш” виготовляє техніку військового призначення, яке потрапляє під міжнародні санкції кількох країн.
  • У Тульській області 5 вересня також сталася пожежа на заводі “Пластик” із площею займання понад 1500 квадратних метрів.

Що відомо про пожежу на військовому заводі в Омську

Як повідомляють росЗМІ, на одному з підприємств загорівся дах цеху. На даху зокрема горить бітум, попередньо площа займання становить 50 квадратних метрів.

На місце пожежі вирушили 11 одиниць спецтехніки МНС, і спецтранспорт продовжує прибувати. За останніми даними, на місці події працюють 18 одиниць техніки та близько 60 рятувальників.

За словами очевидців, густий чорний дим від пожежі видно майже з усіх районів Омська.

Згодом на самому підприємстві повідомили, що "на виробничому процесі цей інцидент не позначився, постраждалих немає”.

Підприємство "Омськтрансмаш" розташоване в Омську. Там виготовляють техніку військового призначення, у тому числі танки та системи "Сонцепьок", дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки. Завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Масштабна промислова пожежа на Тульщині: що відомо

5 вересня у Тульській області сталася пожежа на заводі “Пластик”, яка палала на площі понад 1500 кв м.

Російські пабліки повідомляють, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

На місце події тоді виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.

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