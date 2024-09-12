В российском Омске вспыхнул пожар на танковом заводе — видео

12 сентября в России произошел пожар на заводе "Омсктрансмаш". На этом предприятии выпускают танки и ТОС "Сонцепек".

Что известно о пожаре на военном заводе в Омске

Как сообщают росСМИ, на одном из предприятий загорелась крыша цеха. На крыше, в частности, горит битум, предварительно площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

На место пожара отправились 11 единиц спецтехники МЧС и спецтранспорт продолжает прибывать. По последним данным, на месте происшествия работают 18 единиц техники и около 60 спасателей.

По словам очевидцев, густой черный дым от пожара виден почти из всех районов Омска.

Впоследствии на самом предприятии сообщили, что "на производственном процессе этот инцидент не сказался, пострадавших нет".

Предприятие "Омсктрансмаш" расположено в Омске. Там производят технику военного назначения, в том числе танки и системы "Сонцепек", дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.

Масштабный промышленный пожар на Тульщине: что известно

5 сентября в Тульской области произошел пожар на заводе "Пластик", который пылал на площади более 1500 кв.

Российские паблики сообщают, что в 18.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: г. Узловая, ул. Тульский.

На место происшествия выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.