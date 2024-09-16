В Ростовской области РФ за сутки произошло 140 пожаров ― видео

За 15 сентября в Ростовской области возникли 140 пожаров. В результате повреждены огнем 30 зданий, а 13 жилых домов сгорели. Погибли два человека.

В Ростовской области бушуют масштабные пожары

Кроме того, в селе Александровка Азовского района около полудня в нескольких местах загорелась сухая растительность, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека.

Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, сообщили местные власти.

Пожар в Ростовской области

В местных пабликах уточнили, что погибшие — пара пожилых людей-инвалидов.

Ранее губернатор Голубев заявлял, что причиной пожаров в регионе стал сильный ветер, из-за чего заплелись электрические провода, что повлекло за собой чрезвычайную ситуацию.

Пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района.

Пожар бушует на мусорном полигоне под Нижним Новгородом

Не только Ростовская область страдает от пожаров. Прямо сейчас в Нижегородской области вспыхнул большой мусорный полигон. Огромный столб дыма виден в Нижнем Новгороде — в 50 км от эпицентра огня.

Пожар начался вечером 15 сентября на полигоне «Ситиматик-Нижний» в Городецком районе. Местные жители слышали звук, похожий на взрыв, но официальная причина пожара не названа до сих пор. Поделиться

Столб все больше, запах стоит. Там вся таблица Менделеева, — рассказывают местные жители.

Пожар охватил уже 3,5 га свалки, близлежащие поселения заволокло едким дымом.