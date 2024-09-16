В Ростовской области РФ за сутки произошло 140 пожаров ― видео

За 15 сентября в Ростовской области возникли 140 пожаров. В результате повреждены огнем 30 зданий, а 13 жилых домов сгорели. Погибли два человека.
Главные тезисы
- За 15 сентября в Ростовской области произошло 140 пожаров, повреждены 30 зданий и сгорели 13 жилых домов.
- Чрезвычайная ситуация вызвана сильным ветром.
- В Нижегородской области на мусорном полигоне вспыхнул крупный пожар, видимый столб дыма распространяется в Нижнем Новгороде.
- В результате пожаров погибли два человека, находившиеся в условиях малой мобильности в жилом доме.
В Ростовской области бушуют масштабные пожары
Кроме того, в селе Александровка Азовского района около полудня в нескольких местах загорелась сухая растительность, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека.
Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось, сообщили местные власти.
В местных пабликах уточнили, что погибшие — пара пожилых людей-инвалидов.
Ранее губернатор Голубев заявлял, что причиной пожаров в регионе стал сильный ветер, из-за чего заплелись электрические провода, что повлекло за собой чрезвычайную ситуацию.
Пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района.
Пожар бушует на мусорном полигоне под Нижним Новгородом
Не только Ростовская область страдает от пожаров. Прямо сейчас в Нижегородской области вспыхнул большой мусорный полигон. Огромный столб дыма виден в Нижнем Новгороде — в 50 км от эпицентра огня.
Столб все больше, запах стоит. Там вся таблица Менделеева, — рассказывают местные жители.
Пожар охватил уже 3,5 га свалки, близлежащие поселения заволокло едким дымом.
Огонь тушат 37 спасательных машин, еще 6 автомобилей постоянно подвозят воду.
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