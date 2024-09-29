В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
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В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео

В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео
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Источник:  online.ua

В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул масштабный лесной пожар, который до сих пор не могут потушить.

Главные тезисы

  • После атаки дронов в Ростовской области возник масштабный лесной пожар, который пока не удалось потушить из-за сильного ветра.
  • Губернатор Ростовской области сообщил о площади возгорания и привлечении специальных сил для борьбы с огнем.
  • В Волгоградской области атакован арсенал боеприпасов, что привело к взрывам и пожарам, инициированным дронами.

В России пылает лес после атаки дронов

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за якобы падения беспилотника в Милютинском районе возник лесной пожар, охвативший по меньшей мере 20 гектаров территории.

Голубев отметил, что борьба с огнем осложнена из-за сильного ветра. К тушению привлек вертолет МЧС.

Все необходимые силы и средства задействованы. Работу усложняет сильный ветер, но для помощи вылетел вертолет МЧС, — написал губернатор.

Он также заверил, что пока нет угрозы распространения огня на населенные пункты.

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, отметил Андрей Коваленко.

К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.

Как заявили в Минобороны, их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ.

67 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА , — отчитались в российском ведомстве.

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