В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео

В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул масштабный лесной пожар, который до сих пор не могут потушить.

В России пылает лес после атаки дронов

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за якобы падения беспилотника в Милютинском районе возник лесной пожар, охвативший по меньшей мере 20 гектаров территории.

Голубев отметил, что борьба с огнем осложнена из-за сильного ветра. К тушению привлек вертолет МЧС.

Все необходимые силы и средства задействованы. Работу усложняет сильный ветер, но для помощи вылетел вертолет МЧС, — написал губернатор. Поделиться

Он также заверил, что пока нет угрозы распространения огня на населенные пункты.

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним, отметил Андрей Коваленко. Поделиться

К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.

Как заявили в Минобороны, их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ.