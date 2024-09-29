В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео

В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул масштабный лесной пожар, который до сих пор не могут потушить.
Главные тезисы
- После атаки дронов в Ростовской области возник масштабный лесной пожар, который пока не удалось потушить из-за сильного ветра.
- Губернатор Ростовской области сообщил о площади возгорания и привлечении специальных сил для борьбы с огнем.
- В Волгоградской области атакован арсенал боеприпасов, что привело к взрывам и пожарам, инициированным дронами.
В России пылает лес после атаки дронов
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, из-за якобы падения беспилотника в Милютинском районе возник лесной пожар, охвативший по меньшей мере 20 гектаров территории.
Голубев отметил, что борьба с огнем осложнена из-за сильного ветра. К тушению привлек вертолет МЧС.
Он также заверил, что пока нет угрозы распространения огня на населенные пункты.
Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.
К слову, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ. Там загорелся пожар, а местные жители заявляют о детонации.
Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала три точки пожара рядом с арсеналом боеприпасов в Котлубане.
Как заявили в Минобороны, их ПВО якобы уничтожило 125 украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших объекты на территории РФ.
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