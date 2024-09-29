РФ понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на ракетные арсеналы

Удары Украины по ракетным арсеналам в Тихорецке и Торопце приведут к перебоям снарядов в поставках российской армии. В общем, это наибольшие потери оружия РФ с начала полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Удары Украины по ракетным арсеналам в Тихорецке и Торопце вызвали перебои в поставках снарядов для российской армии.
- Эти атаки стали наибольшими потерями оружия РФ за время ведения войны.
- Британская разведка оценила ущерб и предполагает, что это может негативно отразиться на логистике и системе снабжения России.
- Дроны Сил обороны Украины успешно атаковали ракетный арсенал в Тверской области, уничтожив значительные запасы ракет и боеприпасов.
- Атаки на ракетные арсеналы в Тверской области привели к серьезным последствиям и показали уязвимость российских систем обороны.
Разведка Британии оценила последствия ударов по ракетным арсеналам РФ
Британская разведка напомнила, что 21 сентября Украина атаковала российские склады боеприпасов в Тихорецке (Краснодарский край) и Торопце (Тверская область).
Несколькими днями ранее в Тверской области был атакован еще один крупный арсенал, где, вероятно, уничтожено более 30 тысяч тонн боеприпасов в открытых и бункерных хранилищах.
Министерство обороны Великобритании считает, что эти удары повлекут за собой краткосрочные перебои в поставках.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 September 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2024
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Несмотря на попытки России укрепить противовоздушную оборону, атаки продолжаются.
Британская разведка предполагает, что это может рассеять российские логистические усилия из-за страха последующих ударов, увеличивая нагрузку на их систему снабжения.
Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ
18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ.
По данным источников в украинской разведке, это общая операция ГУР, СБУ и ССО.
Известно, что серией прямых попаданий уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО «Град», системы ПВО С-300 и баллистические ракеты в систему «Искандер».
Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и состав боеприпасов
Ночью 21 сентября прогремел новый мощный "хлопок" в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.
По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.
Впоследствии Генштаб подтвердил атаку по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.
В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.
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