РФ зазнала найбільших втрат снарядів через атаки України на ракетні арсенали

Удари України по ракетних арсеналах у Тихорецьку і Торопці призведуть до перебоїв снарядів у постачанні російської армії. Загалом це найбільші втрати зброї РФ з початку повномасштабної війни.

Розвідка Британії оцінила наслідки ударів по ракетних арсеналах РФ

Британська розвідка нагадала, що 21 вересня Україна атакувала російські склади боєприпасів у Тихорецьку (Краснодарський край) і Торопці (Тверська область).

За кілька днів до цього в Тверській області був атакований ще один великий арсенал, де, ймовірно, знищено понад 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритих і бункерних сховищах.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що ці удари спричинять короткострокові перебої у постачаннях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 September 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tBwYVxxpL5 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jfX5PBej3x — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2024

Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об’єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни, — йдеться у зведенні. Поширити

Попри спроби Росії зміцнити протиповітряну оборону, атаки продовжуються.

Британська розвідка припускає, що це може розпорошити російські логістичні зусилля через страх подальших ударів, збільшуючи навантаження на їхню систему постачання.

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ.

За даними джерел в українській розвідці, це спільна операція ГУР, СБУ та ССО.

Відомо, що серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО «Град», систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи «Іскандер».

Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів

Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.

За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.

Згодом Генштаб підтвердив атаку по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.