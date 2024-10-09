Під Брянськом РФ детонує ракетно-артилерійський арсенал — відео

Під російським Брянськом у Карачевському районі чутно вибухи. Згодом стало відомо, що у там детонує великий склад зі зброєю.

Біля Карачева під Брянськом палає потужна “бавовна”

Місцеві пишуть про звуки детонації боєприпасів. Зокрема, на опублікованих відео можна побачити заграву від вогняної НС та почути звуки, схожі на детонацію.

Під містом Карачев розташований 67-й російський арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони. Чи був приліт саме туди — поки невідомо.

Місцева влада не заявляла про пожежі або відповідні наслідки, але розповідала про збиття близько 10 безпілотників засобами ППО над Брянською областю.

Так, брянський губернатор Олександр Богомаз стверджував, що "постраждалих та руйнувань немає", та писав про "роботу на місцях екстрених та оперативних служб".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.

Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом, — наголосив Коваленко. Поширити

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.