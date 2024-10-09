Під Брянськом РФ детонує ракетно-артилерійський арсенал — відео

Під російським Брянськом у Карачевському районі чутно вибухи. Згодом стало відомо, що у там детонує великий склад зі зброєю.
Головні тези:
- За інформацією в мережі, під Брянськом в Карачевському районі детонує великий склад із боєприпасами.
- Місцеві жителі розповідають про звуки детонації боєприпасів та показують відео вибухів, які сталися поблизу міста Карачев.
- Згідно з відомостями, детонація сталася біля 67-го російського арсеналу ракетно-артилерійського управління, що розташований під містом Карачев.
- Російське Міноборони повідомило про збиття кількох українських дронів над територією РФ, а також акваторією Азовського моря.
- Спеціаліст з центру протидії дезінформації зазначив, що в російському арсеналі зберігалися боєприпаси, включаючи товари з КНДР та КАБі.
Біля Карачева під Брянськом палає потужна “бавовна”
Місцеві пишуть про звуки детонації боєприпасів. Зокрема, на опублікованих відео можна побачити заграву від вогняної НС та почути звуки, схожі на детонацію.
Під містом Карачев розташований 67-й російський арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони. Чи був приліт саме туди — поки невідомо.
Місцева влада не заявляла про пожежі або відповідні наслідки, але розповідала про збиття близько 10 безпілотників засобами ППО над Брянською областю.
Так, брянський губернатор Олександр Богомаз стверджував, що "постраждалих та руйнувань немає", та писав про "роботу на місцях екстрених та оперативних служб".
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.
За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.
Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони
Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.
Повідомляють, що 24 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 5 — над Бєлгородською, по 2 БпЛА — над Курською і Ростовською, 1 — над Краснодарським краєм і 13 — над акваторією Азовського моря.
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